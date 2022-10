Scout speed | come difendersi dalle multe

IlPescara

Autovelox lungo la circonvallazione nelle due gallerie San Silvestro e Le Piane tra Pescara e Francavilla al Mare con il sistema. Ufficializzati dalla polizia di Francavilla al Mare i giorni nei quali saranno effettuati i controlli, come riferisce ChietiToday . Le rilevazioni, in modalità dinamica, sono previste ...FRANCAVILLA AL MARE. Iniziati i controlli della velocità sulla circonvallazione e nelle due gallerie tra Francavilla e Pescara, portati a termine con loa bordo delle auto dei vigili urbani di Francavilla. I controlli vengono fatti in tre diverse fasce orarie: dalle 7 alle 9,30, dalle 12 alle 15 e dalle 17 alle 20. A ottobre sono 12 i ... Autovelox con il sistema Scout Speed nelle gallerie della circonvallazione, i controlli di settembre