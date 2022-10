Roma, turista aggredita e violentata a Termini: a processo un 25enne (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Andrà a processo con l’accusa di violenza sessuale Sounkarou Niocke, il 25enne di origini senegalesi che il 13 maggio scorso tentò di violentare una turista fiorentina in vacanza a Roma in via Marsala, nei pressi della stazione Termini. La giovane stava rientrando al bed and breakfast che la ospitava durante il suo soggiorno dopo aver trascorso la serata con alcuni amici tra i locali del centro: era tarda notte, e a pochi passi dalla struttura è stata colpita alle spalle e gettata a terra da un uomo. Nella caduta, avvenuta tra due auto parcheggiate, ha battuto la testa sul marciapiede. Vista l’ora tarda, in un primo momento nessuno ha sentito le sue urla: ha tentato di ribellarsi alla violenza dimenandosi, ma l’uomo l’ha sovrastata e si è sdraiato su di lei, palpeggiandola. L’aggressore le ha poi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Andrà acon l’accusa di violenza sessuale Sounkarou Niocke, ildi origini senegalesi che il 13 maggio scorso tentò di violentare unafiorentina in vacanza ain via Marsala, nei pressi della stazione. La giovane stava rientrando al bed and breakfast che la ospitava durante il suo soggiorno dopo aver trascorso la serata con alcuni amici tra i locali del centro: era tarda notte, e a pochi passi dalla struttura è stata colpita alle spalle e gettata a terra da un uomo. Nella caduta, avvenuta tra due auto parcheggiate, ha battuto la testa sul marciapiede. Vista l’ora tarda, in un primo momento nessuno ha sentito le sue urla: ha tentato di ribellarsi alla violenza dimenandosi, ma l’uomo l’ha sovrastata e si è sdraiato su di lei, palpeggiandola. L’aggressore le ha poi ...

SOLORiky22 : A fine mese andrò a fare la turista a Roma per qualche giorno.. ?? Se avete ristoranti da consigliare, sono tutt'ore… - venti4ore : l’incubo di una turista toscana a Roma - lorenzo_enigma : mi sono allenato per due ore quindi ora posso tornare a fare il turista a roma ???? - cuore1973 : @cipollaus Io sono andata come turista insieme ad amici. Forniti di cartina di Roma ?? - protectnali : immagina camminare per roma e trovare maria becerra lì come turista io le potrei piangere in faccia è mia figlia quella ragazza -