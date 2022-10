Pensione di reversibilità al nipote disabile | spetta se è maggiorenne?

Inas Cisl

Infine, il terzo bando è per borse di studio per orfani che abbiano una età entro i 26 anni di titolari didio indiretta iscritti alla Cassa. Aiuti in aumento per ...die di invalidità sono due prestazioni con scopi totalmente diversi. La prima spetta alla vedova o al vedovo al decesso del coniuge. E spetta sempre, anche se si hanno redditi ... Pensione di reversibilità: per la Consulta riduzione non sempre legittima | Patronato Inas Cisl