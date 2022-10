L'unica isola del lago di Como non è più raggiungibile (per ora) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI – L'unica isola del lago di Como non è più raggiungibile se non con una nuotata che richiederebbe poderose bracciate. Il sindaco del Comune di Tremezzina, Mauro Guerra, ha dichiarato inagibile il pontile di imbarco che è consumato dalla ruggine e presenta segni di cedimento. Il provvedimento vale “sino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Per situazioni di necessità, e in particolare per le "esigenze di custodia e manutenzione dell'isola", il primo cittadino ha previsto che venga allestito un “pontone galleggiante". A dispetto delle dimensioni mignon, è lunga 600 metri e larga 200, oltre a splendere di un fasciano selvaggio addolcito dalle acque del lago ha una storia molto ricca. Nel 1920 venne lasciata in eredità dal suo ultimo proprietario, Augusto ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI – L'deldinon è piùse non con una nuotata che richiederebbe poderose bracciate. Il sindaco del Comune di Tremezzina, Mauro Guerra, ha dichiarato inagibile il pontile di imbarco che è consumato dalla ruggine e presenta segni di cedimento. Il provvedimento vale “sino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Per situazioni di necessità, e in particolare per le "esigenze di custodia e manutenzione dell'", il primo cittadino ha previsto che venga allestito un “pontone galleggiante". A dispetto delle dimensioni mignon, è lunga 600 metri e larga 200, oltre a splendere di un fasciano selvaggio addolcito dalle acque delha una storia molto ricca. Nel 1920 venne lasciata in eredità dal suo ultimo proprietario, Augusto ...

infoitinterno : Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi picchiata in carcere: l'aggressione «l'unica volta in cui non era isola - MicioMicione85 : RT @sarafrancescalj: @isola_in Lo dico sempre. Meglio esser soliti far cose pessime, per poi esser ricordati per l'unica buona. - roberto_pezza : @sarafrancescalj @isola_in L'unica cosa buona.. sei tu..per questo vieni ricordata!!?????? - sarafrancescalj : @isola_in Lo dico sempre. Meglio esser soliti far cose pessime, per poi esser ricordati per l'unica buona. - PomponiGiovanna : RT @BlobRai3: Perché l’Italia sarebbe l’unica isola felice dove la libertà è data per scontata in eterno...?”. (Gad Lerner ieri sera a Non… -