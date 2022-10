Liv Morgan | “Ho scoperto di essere un po’ masochista”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Livha vinto il Money In The Bank Ladder match, incassando nella stessa serata la valigetta ai danni di Ronda Rousey. Dopodiventata la Smackdown Women’s Champion, Liv ha dovuto difendere il suo titolo contro tante avversarie, riuscendo a mantenerlo in modi più o meno rocamboleschi. Infatti, l’ex membro della Riott Squad ha mantenuto il titolo contro Ronda Rousey a SummerSlam in modo molto controverso, e da allora, ha ricevuto reazioni contrastanti da parte dei fan. Ciononostante, Livgode di un’enorme fanbase. Scrollata di dosso l’etichetta di sfavorita, la campionessa sta scoprendo nuovi lati di sé stessa. Oltre i limiti Parlando con WWE On Fox, Livha ammesso di, contestualizzando questa particolare rivelazione: “Credo di ...

The Shield Of Wrestling

WWE SmackDown Women's Championship:(C) batte Shayna Baszler Vittoria pulita e decisiva per la SmackDown Women's Champion, riscattatasi agli occhi dei fan dopo il finale ...... Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky vs Bianca Belair, Alexa Bliss & Asuka Intercontinental Championship Vincitore: Gunther vs Sheamus SmackDown Women's Championship Vincitrice:vs Shayna Baszler ... Liv Morgan non vede l'ora di lottare a WWE Extreme Rules John Cena è stato il volto simbolo della WWE per molti anni, contribuendo alla diffusione del wrestling in ogni angolo del pianeta. Il suo rapporto con i fan è stato caratterizzato da diversi alti e b ...Liv Morgan è davvero molto carica in vista di WWE Extreme Rules 2022, prossimo Premium Live Event della federazione con sede a Stamford.