Inter-Barcellona, polemiche furibonde: catalani pronti ad un gesto estremo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non si placano le polemiche dopo il finale del match di Champions League tra Inter e Barcellona. Ecco cosa sta succedendo. Il match di ieri sera di Champions League tra Inter e Barcellona si è concluso con la vittoria dei nerazzurri per 1-0. Un match che però è stato costellato di polemiche, soprattutto per alcune Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non si placano ledopo il finale del match di Champions League tra. Ecco cosa sta succedendo. Il match di ieri sera di Champions League trasi è concluso con la vittoria dei nerazzurri per 1-0. Un match che però è stato costellato di, soprattutto per alcune Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SimoneTogna : Javier Zanetti è appena arrivato da Cracco per il pranzo UEFA tra i dirigenti dell’#inter e quelli del #barcellona. - fanpage : Surreale protesta dell’allenatore del Barcellona Xavi durante il match di #ChampionsLeague contro l’Inter. L'accus… - SerieA : ?????????? regala la vittoria ai nerazzurri!????? L’@inter conquista 3 punti fondamentali contro il Barcellona! ?… - Alfonso0070 : RT @interliveit: ??#Onana infonde sicurezza e manifesta insofferenza per l'alternanza con Handanovic, che #Inzaghi non intende interrompere.… - LaMagliaFuori : @Roccio92 @RickyTrevisani Ma diamoci una calmata. Bruno Pizzul nella finale Barcellona-Milan del 1994 era chiaramen… -