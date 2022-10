Il Paradiso delle Signore, trama 5 ottobre 2022: il clamoroso errore di Stefania (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Stefania Colombo deluderà profondamente Marco nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 5 ottobre 2022. La giovane aspirante giornalista sta portando in giro per l'Italia il romanzo che ha scritto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla storia di sua madre Gloria e il suo racconto sta avendo così successo da catalizzare addirittura l'attenzione della Rai. La Colombo, infatti, verrà intervistata in atelier e sarà particolarmente emozionata per il grande evento. Tuttavia, la ragazza si renderà protagonista di un clamoroso errore e non citerà Marco nei suoi ringraziamenti, un gesto che deluderà moltissimo il giovane e lo lascerà sconcertato. Intanto, le anticipazioni della soap opera di Rai 1 raccontano che Ezio sarà alle ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 ottobre 2022)Colombo deluderà profondamente Marco nel corso della puntata de Ildi mercoledì 5. La giovane aspirante giornalista sta portando in giro per l'Italia il romanzo che ha scritto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla storia di sua madre Gloria e il suo racconto sta avendo così successo da catalizzare addirittura l'attenzione della Rai. La Colombo, infatti, verrà intervistata in atelier e sarà particolarmente emozionata per il grande evento. Tuttavia, la ragazza si renderà protagonista di une non citerà Marco nei suoi ringraziamenti, un gesto che deluderà moltissimo il giovane e lo lascerà sconcertato. Intanto, le anticipazioni della soap opera di Rai 1 raccontano che Ezio sarà alle ...

