LA NOTIZIA

D'altra parte, intanto, il presidente - commissarioa cercare soluzioni alternative. Toma auspica un azzeramento del debito sanitario molisano da parte del nuovo esecutivo di centrodestra ...... il Terzo poloa insistere per un apparentamento esclusivo con il centro, ma parti sempre ... raccomandando una ripresa del dialogo con il. Anche l'ex premier raccomanda una riflessione ... Il M5S continua a crescere. Il sorpasso sul Pd è solo questione di tempo Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, news di oggi: Meloni riunisce FdI. Rampelli: nessun veto su Salvini LIVE ...Il capo politico del Movimento: "L'ossessione di una vittoria militare non vale il rischio di un'escalation". L'idea fa proseliti a sinistra, ma per ora non c'è né una data né una location ...