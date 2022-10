I comici di nuovo a caccia di vittime a cui scucire denaro e regalie

Live Comune di Venezia

Valentina Persia è nota al pubblico per i suoi sketcha La sai l'ultima. Inizia la sua carriera televisiva nel 1994, quando partecipa al programma La sai l'ultima, al tempo condotto da ......2022 in esclusiva sulservizio streaming Paramount+ . A doppiare i due protagonisti scansafatiche non potevano essere che due campioni delle risate: gli stand - up comedian e autori... Teatro Toniolo: al via la stagione “I Comici 2022.23” con undici spettacoli in cartellone fino al 27 aprile Valentina Persia è una delle concorrenti di Tale e quale show. La comica aveva esordito a La sai l'ultima e ha partecipato a film ...Da sabato 8 a domenica 23 ottobre l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta Bonelli Vaudeville, una serie di appuntamenti di teatro, nuovo circo, arte di strada e musica per t ...