Germania: un quinto popolazione ha un reddito netto annuo inferiore a 16.300 euro nel 2021 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Wiesbaden, 5 ott. (Adnkronos) - Introduzione del blocco dei prezzi dell'elettricità, aumento dell'assegno per i figli, pagamenti una tantum a studenti e pensionati e aumento dell'assegno per l'alloggio per un maggior numero di aventi diritto: il governo federale ha adottato una serie di misure nell'ambito del terzo pacchetto di sgravi. A beneficiarne dovrebbero essere soprattutto le persone con reddito medio e basso. Sulla base dei risultati dell'indagine sul reddito e le condizioni di vita 2021, l'Ufficio federale di statistica Destatis riferisce che un quinto della popolazione tedesca dispone di un reddito netto equivalente annuo inferiore a 16.300 euro. Il reddito equivalente è il ...

