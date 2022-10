Fuori strada con l’auto: niente da fare per lo storico dirigente | Mondo del calcio in lutto (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria a Verona e il terzo posto in classifica che i tifosi friulani ricevono una notizia tristissima. Lorenzo Toffolini, storico dirigente dell’Udinese, è morto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto in provincia di Udine. Per cause ancora da chiarire e su cui stanno indagando le forze dell’ordine, il 65enne ha perso il controllo della vettura (forse per un malore) sulla quale stava viaggiando ed è uscito Fuori strada nella zona di Ciconicco di Fagagna, in provincia di Udine. Poco dopo è passato da quelle parti il personale di un’ambulanza che ha notato quanto accaduto. L’intervento dei sanitari è stato immediato ma ogni tentativo di salvare la vita a Lorenzo Toffolini si è rivelato vano. Dopo aver trovato il 65enne privo di sensi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria a Verona e il terzo posto in classifica che i tifosi friulani ricevono una notizia tristissima. Lorenzo Toffolini,dell’Udinese, è morto in seguito ad un terribile incidentele avvenuto in provincia di Udine. Per cause ancora da chiarire e su cui stanno indagando le forze dell’ordine, il 65enne ha perso il controllo della vettura (forse per un malore) sulla quale stava viaggiando ed è uscitonella zona di Ciconicco di Fagagna, in provincia di Udine. Poco dopo è passato da quelle parti il personale di un’ambulanza che ha notato quanto accaduto. L’intervento dei sanitari è stato immediato ma ogni tentativo di salvare la vita a Lorenzo Toffolini si è rivelato vano. Dopo aver trovato il 65enne privo di sensi ...

