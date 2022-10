Corea del Sud e Usa lanciano 4 missili in risposta a test Pyongyang (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno lanciato quattro missili al largo della costa orientale della penisola Coreana, secondo il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud. Il test è stato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gli Stati Uniti e ladel Sud hanno lanciato quattroal largo della costa orientale della penisolana, secondo il Joint Chiefs of Staff delladel Sud. Ilè stato il ...

