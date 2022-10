Vlahovic, si inserisce anche il Bayern Monaco (Di martedì 4 ottobre 2022) Per Dusan Vlahovic ci sarebbe anche l’interesse del Bayern Monaco, che avrebbe già pronta un’offerta per i bianconeri Il serbo e la Juventus non sembrano trovare pace. Nonostante il periodo sembri, per ora, essere finito, il mercato continua a tartassare i bianconeri. Il calciatore serbo sembra essere finito nel mirino di gran parte delle squadre L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Per Dusanci sarebbel’interesse del, che avrebbe già pronta un’offerta per i bianconeri Il serbo e la Juventus non sembrano trovare pace. Nonostante il periodo sembri, per ora, essere finito, il mercato continua a tartassare i bianconeri. Il calciatore serbo sembra essere finito nel mirino di gran parte delle squadre L'articolo

BianconeraNews : Anche il #Chelsea si inserisce nella corsa a due per #Vlahovic, ma la sua cessione è molto complicata: la situazion… - TaRulleGulle : @My7th2 A Vlahovic ovviamente, se giochi con una punta centrale come eravamo partiti e come dicevano quelli bravi s… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Mercato Juventus, concorrenza per Pulisic: si inserisce il Milan #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Mercato Juventus, concorrenza per Pulisic: si inserisce il Milan #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -