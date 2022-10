Violenza sulle donne: a Fregene l’incontro con l’autrice del libro “Fiele e miele” (Di martedì 4 ottobre 2022) Fiumicino – Sabato 8 ottobre, alle ore 18 al The Place in via Castellammare a Fregene, è in programma il prossimo appuntamento di Fiumicino Legalità in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità. Protagonista dell’incontro Cinzia Merletti con il suo libro “Fiele e miele. La Violenza contro le donne spiegata e narrata” scritto con Davide Sinibaldi e con il contributo di Marisa Graziani. Dialogheranno con l’autrice, Anna Maria Anselmi, assessora alle Pari Opportunità, Arcangela Galluzzo, Delegata del sindaco alla Legalità e Paola Meloni, consigliera comunale. Concluderà la serata un momento musicale a cura della stessa Cinzia Merletti alle percussioni e Filio’ Sotiraki, voce e kanun che si esibiranno in brani della tradizione mediterranea ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 ottobre 2022) Fiumicino – Sabato 8 ottobre, alle ore 18 al The Place in via Castellammare a, è in programma il prossimo appuntamento di Fiumicino Legalità in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità. Protagonista delCinzia Merletti con il suo. Lacontro lespiegata e narrata” scritto con Davide Sinibaldi e con il contributo di Marisa Graziani. Dialogheranno con, Anna Maria Anselmi, assessora alle Pari Opportunità, Arcangela Galluzzo, Delegata del sindaco alla Legalità e Paola Meloni, consigliera comunale. Concluderà la serata un momento musicale a cura della stessa Cinzia Merletti alle percussioni e Filio’ Sotiraki, voce e kanun che si esibiranno in brani della tradizione mediterranea ...

