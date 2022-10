Tabellone Wta Ostrava 2022: Swiatek e Badosa prime teste di serie (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Tabellone completo del torneo WTA 500 di Ostrava, che sul cemento indoor della città ceca vede al via alcune delle migliori giocatrici del mondo. Iga Swiatek e Paula Badosa sono infatti le prime due teste di serie, con la polacca e la spagnola che usufruiranno di un bye al primo turno alla pari di Kontaveit e Sakkari. Nessuna italiana è di diritto nel main draw, mentre tra i match di primo turno spiccano Kasatkina-Raducanu e Rybakina-Keys. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone COMPLETO PRIMO TURNO (1) Swiatek bye (Q) Tomljanovic b. Zhang 6-3 6-3 (Q) McNally b. (Q) Blinkova 6-1 6-2 Muchova vs (7) Haddad Maia (3) Kontaveit bye (WC) Martincova b. Teichmann 7-6(1) 7-6(5) Alexandrova b. Azarenka 6-4 4-6 6-2 Raducanu vs (5) ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilcompleto del torneo WTA 500 di, che sul cemento indoor della città ceca vede al via alcune delle migliori giocatrici del mondo. Igae Paulasono infatti leduedi, con la polacca e la spagnola che usufruiranno di un bye al primo turno alla pari di Kontaveit e Sakkari. Nessuna italiana è di diritto nel main draw, mentre tra i match di primo turno spiccano Kasatkina-Raducanu e Rybakina-Keys. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMICOMPLETO PRIMO TURNO (1)bye (Q) Tomljanovic b. Zhang 6-3 6-3 (Q) McNally b. (Q) Blinkova 6-1 6-2 Muchova vs (7) Haddad Maia (3) Kontaveit bye (WC) Martincova b. Teichmann 7-6(1) 7-6(5) Alexandrova b. Azarenka 6-4 4-6 6-2 Raducanu vs (5) ...

