Siviglia, Lopetegui: «Darò sempre il massimo finchè sarò qui» (Di martedì 4 ottobre 2022) Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il Borussia Dortmund Julen Lopetegui ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra il Siviglia e il Borussia Dortmund. LE PAROLE – «Per rispetto non ho intenzione di esprimere un parere su quanto accaduto in questi mesi, ho rispetto per il Siviglia che non regala sicuramente 170 partite. Non cambierò il mio modo di parlare o il mio atteggiamento, credo di essere all'altezza delle circostanze per club e tifosi, che meritano il meglio da tutti all'interno di questo club. Dobbiamo dare il meglio come sempre fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

