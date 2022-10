“Le Iene”, Belen si taglia i capelli in diretta: il gesto per le donne iraniane (Di martedì 4 ottobre 2022) Un gesto potente e fortemente simbolico, in segno di solidarietà per le donne iraniane che da giorni stanno combattendo per la libertà. Belén Rodriguez, durante la prima puntata della nuova edizione de Le Iene, si è unita al loro coro di protesta, sposando la loro causa e unendosi all’iniziativa che sta coinvolgendo le donne di tutto il mondo. Si è tagliata una ciocca di capelli e l’ha disposta in una busta da spedire all’ambasciata iraniana a Roma: “Mi unisco anche io”. “Le Iene”, il gesto simbolico di Belen per le donne iraniane Permane una situazione di tensione in Iran, dove donne, ragazzi, studenti stanno protestando contro lo Stato dopo la morte di Mahsa Amini, ... Leggi su dilei (Di martedì 4 ottobre 2022) Unpotente e fortemente simbolico, in segno di solidarietà per leche da giorni stanno combattendo per la libertà. Belén Rodriguez, durante la prima puntata della nuova edizione de Le, si è unita al loro coro di protesta, sposando la loro causa e unendosi all’iniziativa che sta coinvolgendo ledi tutto il mondo. Si èta una ciocca die l’ha disposta in una busta da spedire all’ambasciata iraniana a Roma: “Mi unisco anche io”. “Le”, ilsimbolico diper lePermane una situazione di tensione in Iran, dove, ragazzi, studenti stanno protestando contro lo Stato dopo la morte di Mahsa Amini, ...

VitalisPaolo : @Alatrie89687947 Ma Le Iene è registrato? La Belen dovrebbe essere all'estero, o no? - MusicTvOfficial : #leiene, al via la nuova stagione con #Belén Rodriguez e #TeoMammucari - AmbaAradam : RT @DiPint3: Mi pare che stasera vada in onda le Iene con Mammuccari e Belen....ma se non ricordo male ...se vince la Meloni lascio l'Ital… - _PuntoZip_ : Italia 1 – LE IENE: da stasera la nuova stagione dello show con Belén Rodriguez e Teo Mammucari - AngoloDV : Belen Rodriguez in una nuova veste, quella della Iena #gfvip #gfvip7 #gintonic #belprati #leiene #iene… -