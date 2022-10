Inter, tocca a De Vrij fermare Lewandowski: occasione del riscatto per l’olandese (Di martedì 4 ottobre 2022) Stefan De Vrij torna titolare nell’Inter Dopo aver lasciato spazio ad Acerbi nelle ultime due partite, Stefan De Vrij è pronto a prendersi di nuovo la maglia da titolare. Per il numero 6 nerazzurro il non facile compito di fermare Robert Lewandowski. “l’olandese è chiamato alla prova di orgoglio, così come i due compagni protagonisti in negativo sui gol della Roma sabato sera: Bastoni sull’1-1 di Dybalae Skriniarsull’1-2 di Smalling. Stasera il trio nerazzurro dovrà riportare l’attenzione ai massimi livelli, sia in marcatura, ma anche nella fase di costruzione, visto che il Barcellona presserà altissimo”. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) Stefan Detorna titolare nell’Dopo aver lasciato spazio ad Acerbi nelle ultime due partite, Stefan Deè pronto a prendersi di nuovo la maglia da titolare. Per il numero 6 nerazzurro il non facile compito diRobert. “è chiamato alla prova di orgoglio, così come i due compagni protagonisti in negativo sui gol della Roma sabato sera: Bastoni sull’1-1 di Dybalae Skriniarsull’1-2 di Smalling. Stasera il trio nerazzurro dovrà riportare l’attenzione ai massimi livelli, sia in marcatura, ma anche nella fase di costruzione, visto che il Barcellona presserà altissimo”. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene damagazine.

