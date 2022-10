Evasione fiscale, i sindacati chiedono chiarimenti al Tesoro: “Perché non pubblica la nuova relazione? Provveda al più presto” (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo che Il Fatto Quotidiano ha dato notizia del “mistero” per cui la relazione 2022 sull’Evasione fiscale non è stata pubblicata tra gli allegati alla Nota di aggiornamento al Def, i sindacati chiedono chiarimenti al ministero dell’Economia. “Non comprendiamo per quali ragioni la relazione sull’economia sommersa e l’Evasione fiscale e contributiva e il relativo Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’Evasione non compaiono tra gli allegati della Nota di aggiornamento al Def”, scrivono la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, e i segretari confederali di Cisl e Uil Giulio Romani e Domenico Proietti. “Riteniamo importante che il Mef Provveda al più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo che Il Fatto Quotidiano ha dato notizia del “mistero” per cui la2022 sull’non è statata tra gli allegati alla Nota di aggiornamento al Def, ial ministero dell’Economia. “Non comprendiamo per quali ragioni lasull’economia sommersa e l’e contributiva e il relativo Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’non compaiono tra gli allegati della Nota di aggiornamento al Def”, scrivono la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, e i segretari confederali di Cisl e Uil Giulio Romani e Domenico Proietti. “Riteniamo importante che il Mefal più ...

