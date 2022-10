Elon Musk: il mio obiettivo? Robot per tutti a 20mila euro (Di martedì 4 ottobre 2022) Elon Musk ha presentato Optimus 1, prototipo di un Robot umanoide avanzato che il fondatore di Tesla immagina prodotto in serie e a milioni nel futuro. Il prezzo per ora è alto ma l'obiettivo di Musk è arrivare ad un modello che costi intorno ai 20mila euro.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/10/Elon-Musk-il-mio-obiettivo-Robot-per-tutti-a-20mila-euro 20221004 video 12285780.mp4"/video"Il nostro obiettivo è creare un Robot umanoide utile il più rapidamente possibile. Lo abbiamo progettato usando la stessa disciplina che usiamo nella progettazione dell'auto. Vale a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 ottobre 2022)ha presentato Optimus 1, prototipo di unumanoide avanzato che il fondatore di Tesla immagina prodotto in serie e a milioni nel futuro. Il prezzo per ora è alto ma l'diè arrivare ad un modello che costi intorno ai.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/10/-il-mio--per--a-20221004 video 12285780.mp4"/video"Il nostroè creare unumanoide utile il più rapidamente possibile. Lo abbiamo progettato usando la stessa disciplina che usiamo nella progettazione dell'auto. Vale a ...

