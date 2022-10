Covid, è partita la campagna allarmistica contro la scuola: perché diciamo no – L’intervento (Di martedì 4 ottobre 2022) di Maurizio Rainisio (statistico), Francesca Capelli (docente e scrittrice), Sara Gandini (epidemiologa biostatistica) Non appena gli studenti sono tornati in classe è iniziata la campagna allarmistica contro la scuola. Abbiamo ancora quotidiani e virostar che continuano come un disco rotto a spaventare la popolazione sull’impatto che le scuole avrebbero riguardo la circolazione virale di Sars-Cov2 e sulla salute pubblica. Incredibilmente invece sono sordi e ciechi rispetto agli effetti della gestione della pandemia sui giovani. Eppure, anche ignorando la letteratura scientifica, non si può non sapere dell’enorme disagio psichico che stanno vivendo i giovani, in particolare gli adolescenti, non c’è psicologo che non ne parli ad ogni occasione. Lo stesso longCovid dei giovani, tanto sbandierato dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) di Maurizio Rainisio (statistico), Francesca Capelli (docente e scrittrice), Sara Gandini (epidemiologa biostatistica) Non appena gli studenti sono tornati in classe è iniziata lala. Abbiamo ancora quotidiani e virostar che continuano come un disco rotto a spaventare la popolazione sull’impatto che le scuole avrebbero riguardo la circolazione virale di Sars-Cov2 e sulla salute pubblica. Incredibilmente invece sono sordi e ciechi rispetto agli effetti della gestione della pandemia sui giovani. Eppure, anche ignorando la letteratura scientifica, non si può non sapere dell’enorme disagio psichico che stanno vivendo i giovani, in particolare gli adolescenti, non c’è psicologo che non ne parli ad ogni occasione. Lo stesso longdei giovani, tanto sbandierato dalle ...

GazzChianti : COVID-19 - Dove vaccinarsi per la quarta dose nella Asl Toscana Sud Est: ecco le informazioni. Da oggi, martedì 4 o… - Mati49346368 : @dottorbarbieri - sensocritico2 : @Interistadoc10 La partita più ingiusta della storia del calcio è l'ultima finale di coppa italia. Per me voi siete… - piertweet : Quando è iniziata questa partita il covid non esisteva ancora. - GiancaGuarin : L'emergenza Covid ci ha mandato 0-2 negli spogliatoi per gravi errori della difesa, la crisi energetica ha chiuso l… -