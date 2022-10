Calcio: Allegri, 'contro il Maccabi obbligati a vincere, sarà una partita complicata' (Di martedì 4 ottobre 2022) Torino, 4 ott. - (Adnkronos) - "Non ci rimane altro che la vittoria. Affrontiamo una squadra che a Lisbona ha fatto una buona partita e soprattutto un buon primo tempo, corrono, pressano e giocano a tutto campo. In casa contro il Paris Saint Germain ha fatto la stessa cosa, fino al 70' erano 1-1. sarà una partita complicata come tutte quelle che giochiamo in Champions". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match di Champions League con il Maccabi Haifa. Israeliani e bianconeri hanno perso le prime due partite del girone. "Veniamo da una bella partita contro il Bologna, bisogna fare una prestazione a quei livelli andando a migliorare la parte tecnica per cercare di portare a casa la vittoria", aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Torino, 4 ott. - (Adnkronos) - "Non ci rimane altro che la vittoria. Affrontiamo una squadra che a Lisbona ha fatto una buonae soprattutto un buon primo tempo, corrono, pressano e giocano a tutto campo. In casail Paris Saint Germain ha fatto la stessa cosa, fino al 70' erano 1-1.unacome tutte quelle che giochiamo in Champions". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoalla vigilia del match di Champions League con ilHaifa. Israeliani e bianconeri hanno perso le prime due partite del girone. "Veniamo da una bellail Bologna, bisogna fare una prestazione a quei livelli andando a migliorare la parte tecnica per cercare di portare a casa la vittoria", aggiunge ...

Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - Gazzetta_it : Botti, trainer dei cavalli di #Allegri: 'Max competente, ed è ambizioso come nel calcio' - repubblica : Ambra contro Allegri a X factor: 'Ho fatto 12 mesi di psicoterapia' - sportli26181512 : Juventus-Maccabi Haifa, Allegri: 'Milik andrà in panchina. Di Maria sta bene': L'allenatore bianconero, intervistat… - sportli26181512 : Allegri: 'Milik è in dubbio, domani in panca. La formazione? Penserò anche al Milan': Allegri: 'Milik è in dubbio,… -