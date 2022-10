Wta Tallinn 2022, sfuma il trionfo in patria per Kontaveit: il titolo va a Krejcikova (Di domenica 2 ottobre 2022) Manca il successo davanti al pubblico di casa Anett Kontaveit, che nella finale del Wta 250 di Tallinn deve arrendersi in due set a Barbora Krejcikova. Vittoria netta per la tennista ceca, che si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 in 1h e 22? di gioco. La vincitrice dell’edizione 2021 del Roland Garros ha vissuto l’unico momento negativo ad inizio secondo set, quando si è ritrovata sotto di un break sullo 0-1, ma ha reagito con un parziale di tre games a zero. E’ il quarto successo nel circuito maggiore per Krejcikova, il primo di una stagione 2022 che l’ha vista spesso in difficoltà a livello fisico. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Manca il successo davanti al pubblico di casa Anett, che nella finale del Wta 250 dideve arrendersi in due set a Barbora. Vittoria netta per la tennista ceca, che si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 in 1h e 22? di gioco. La vincitrice dell’edizione 2021 del Roland Garros ha vissuto l’unico momento negativo ad inizio secondo set, quando si è ritrovata sotto di un break sullo 0-1, ma ha reagito con un parziale di tre games a zero. E’ il quarto successo nel circuito maggiore per, il primo di una stagioneche l’ha vista spesso in difficoltà a livello fisico. SportFace.

