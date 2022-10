Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, prima puntata 2 ottobre 2022 (Di domenica 2 ottobre 2022) oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella prima puntata di questa edizione del 2 ottobre 2022, Camila Raznovich ci porterà alla scoperta di Buenos Aires, ci farà viaggiare a cavallo in Giordania e ci racconterà uno dei paesaggi più romantici della Bretagna. Tra gli ospiti della puntata, le ragazze della Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato e il regista Gianfranco Rosi che ci ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 2 ottobre 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nelladi questa edizione del 2, Camila Raznovich ci porterà alla scoperta di Buenos Aires, ci farà viaggiare a cavallo in Giordania e ci racconterà uno dei paesaggi più romantici della Bretagna. Tra glidella, le ragazze della Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato e il regista Gianfranco Rosi che ci ...

