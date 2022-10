Elezioni, in calo la rappresentanza femminile in Parlamento: è la prima volta dopo 20 anni (Di domenica 2 ottobre 2022) Giorgia Meloni si avvia ad essere la prima donna presidente del Consiglio, ma nel Parlamento la rappresentanza femminile diminuisce. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 ottobre 2022) Giorgia Meloni si avvia ad essere ladonna presidente del Consiglio, ma nelladiminuisce. L'articolo .

TgLa7 : ??Elezioni Camera: dati parziali #affluenza alle 23 al 64,67%, in calo rispetto al 73,68% del 2018 #ElezioniPolitiche2022 #maratonamentana - you_trend : La variazione dell'affluenza rispetto alle elezioni politiche del 2018 e alle europee del 2019 in mappe: - rispe… - Agenzia_Italia : #ElezioniPolitiche2022 _ I numeri dell’affluenza finali. La percentuale rispetto al 2018 mostra un netto calo ??… - orizzontescuola : Elezioni, in calo la rappresentanza femminile in Parlamento: è la prima volta dopo 20 anni - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: #Elezioni, diminuiscono le donne in Parlamento: è il primo calo in 20 anni -