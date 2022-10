Cher non ha una casa, ha un palazzo da Mille e una notte | Lo conoscete? (Di domenica 2 ottobre 2022) 1.485 metri quadrati e ogni stanza ha due visuali diverse sull’oceano. Insomma, una vera e propria reggia, per una vera e propria regina Una carriera immensa. Ma la sua vita non è fatta solo di milioni di copie vendute. Di successi intramontabili. Di premi e di riconoscimenti in giro per il mondo. Non deve quindi sorprendere che la casa di Cher non sia una casa. Ma qualcosa di a dir poco regale. Cher, divina… (Instagram)L’ultima diva 76enne, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre, è una cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense. E’ considerata una delle maggiori e più influenti icone gay della storia. Con oltre cinquant’anni di carriera e una voce dal timbro particolare e subito riconoscibile, infatti, Cher è diventata un’icona della ... Leggi su newstv (Di domenica 2 ottobre 2022) 1.485 metri quadrati e ogni stanza ha due visuali diverse sull’oceano. Insomma, una vera e propria reggia, per una vera e propria regina Una carriera immensa. Ma la sua vita non è fatta solo di milioni di copie vendute. Di successi intramontabili. Di premi e di riconoscimenti in giro per il mondo. Non deve quindi sorprendere che ladinon sia una. Ma qualcosa di a dir poco regale., divina… (Instagram)L’ultima diva 76enne, pseudonimo diilyn Sarkisian LaPierre, è una cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense. E’ considerata una delle maggiori e più influenti icone gay della storia. Con oltre cinquant’anni di carriera e una voce dal timbro particolare e subito riconoscibile, infatti,è diventata un’icona della ...

LucianoRanier10 : @contu_f @Laila76913893 Francesco la guerra è terribile e succedono cose deprecabili ma il tuo amato Zelenski ha fa… - Cher_Vicale : @billiejeanvino Ma lo champagne non era da mignotte? - Simona57441016 : @Cher_Vicale E domani passerà tutto in sordina con un 'questa non era la sede giusta per affrontare i suoi problemi'! ????? - CuoreIschitano : @Mr_Mrk1 Ma Cher è l'ora degli imbroglioni? Non è una parola. È una esclamazione. ?? - Cher_Vicale : Di una ship ridicola. Questo ha portato alla nomination massiva e quello che è successo oggi è solo la logica conse… -