Violenza sessuale sul tram a Milano, cinque immigrati palpeggiano due studentesse liceali (Di sabato 1 ottobre 2022) Due liceali quindicenni vittime di molestie da una parte. Dall’altra, due adolescenti egiziani, di 14 e 15 anni, che ora devono rispondere all’accusa di Violenza sessuale di gruppo. Si fa luce sul gravissimo fatto di cronaca accaduto a Milano nel marzo scorso. Si tratta di migranti senza genitori, già in comunità e che frequentano una scuola della zona. Violenza sessuale dopo la mattinata a scuola Le ragazzine stavano tornando a casa dopo la scuola. Erano sul tram della linea 24 a Milano. I due aggressori le videro e immediatamente iniziarono ad agire. Le spinsero, le palparono le parti intime, le molestarono sessualmente. Non erano soli, c’erano altre tre persone: due sono indagate e un terzo giovane non è ancora stato identificato. Nonostante i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Duequindicenni vittime di molestie da una parte. Dall’altra, due adolescenti egiziani, di 14 e 15 anni, che ora devono rispondere all’accusa didi gruppo. Si fa luce sul gravissimo fatto di cronaca accaduto anel marzo scorso. Si tratta di migranti senza genitori, già in comunità e che frequentano una scuola della zona.dopo la mattinata a scuola Le ragazzine stavano tornando a casa dopo la scuola. Erano suldella linea 24 a. I due aggressori le videro e immediatamente iniziarono ad agire. Le spinsero, le palparono le parti intime, le molestarono sessualmente. Non erano soli, c’erano altre tre persone: due sono indagate e un terzo giovane non è ancora stato identificato. Nonostante i ...

