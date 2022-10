Uragano Ian | immagini aeree mostrano la devastazione in Florida | video - Esteri - quotidiano net

(Di sabato 1 ottobre 2022) Per approfondire :, Fort Myers devastata dall'Ian, soccorsi al lavoro a Naples dopo il passaggio dell'Ian: I danni dopo il passaggio dell'...

Agenzia_Ansa : L'uragano Ian devasta la Florida, almeno 42 morti. I danni stimati tra i 25 e i 40 miliardi #ANSA - SkyTG24 : Uragano Ian in Florida, avvistato uno squalo che nuota tra le strade allagate. VIDEO - Agenzia_Ansa : Florida, Fort Myers devastata dall'uragano Ian. Case sott'acqua, automobili e barche ammassate dopo il suo passaggi… - maurizio_crippa : Foto meravigliosa Cuba, ragazzi giocano con le onde causate dall'uragano Ian - Curiosita' -… - News24_it : Uragano Ian in Florida ha causato almeno 64 morti -

Per approfondire : Video : Florida, Fort Myers devastata dall'Video : Florida, soccorsi al lavoro a Naples dopo il passaggio dell'Video : I danni dopo il passaggio dell'in FloridaLe riprese dei droni mostrano la scia dei danni lasciati dall'nella città di Fort Myers, sulla costa della Florida, dove le barche sono state trascinate sulla terraferma, fino a restare incastrate tra gli edifici., una delle tempeste statunitensi ...Disclaimer Le previsioni meteorologiche e tutti i servizi offerti da Weather Sicily sono gestiti dal nostro modello locale, aggiornate con la massima precisione possibile.Weather Sicily non potrà esse ...La maggior parte delle vittime sono morte per annegamento. Il ciclone è uno dei più devastanti ad aver colpito gli Stati Uniti negli ultimi decenni ...