Un Giorno in Pretura racconterà il processo di Johnny Depp e Amber Heard: "Qualcosa di più leggero"

Un Giorno in Pretura è ripartito a settembre con un caso tristemente celebre, quello dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, nel 2020, ucciso mentre cercava di difendere un amico coinvolto in una rissa. Ma l'ideatrice e conduttrice dello storico programma di Rai3 ha in mente anche un'escursione all'estero con un processo che ha occupato per settimane le pagine dei giornali e le discussioni sui social. Roberta Petrelluzzi ha parlato della nuova edizione di Un Giorno in Pretura a TvTalk sabato 1° ottobre, poco prima della trasmissione della puntata in onda alle 23.40 su Rai 3 e dedicata al processo per omicidio al prete Vincenzo Piccoli. La giornalista, commentando la recente docuserie Netflix sul fenomeno Wanna Marchi, a cui a sua volta aveva dedicato otto puntate ...

