Sinner-Rune in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Sofia 2022

Jannik Sinner sfiderà Holger Rune nel penultimo atto del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). L'altoatesino, battendo in due set l'australiano Vukic, ha raggiunto per il terzo anno consecutivo del semifinali nella capitale bulgara, dove nelle ultime due edizioni è riuscito a sollevare al cielo il trofeo. Non ci sono precedenti all'attivo contro il danese. Quest'ultimo, dopo aver sconfitto Lorenzo Sonego agli ottavi, è uscito vincitore da una dura battaglia contro il forte bielorusso Ivashka. Le condizioni di gioco sembrerebbero premiare la pesantezza di palla ed i colpi di Sinner, che partirà con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Da valutare anche le condizioni fisiche di Rune, apparso molto affaticato verso il finale del suo match di quarti di finale.

