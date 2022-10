Serie C/ girone C sesta giornata il Crotone torna a vincere ancora su calcio piazzato e mantiene la testa della classifica. Gomez il tiratore scelto (Di sabato 1 ottobre 2022) Crotone 1 Juve Stabia 0 Marcatore: 71° Gomez Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Cuomo, Bove (Golemic), Giron (Crialesi), Awua (Carraro), Petriccione, Vitale (Giannotti), Chirico’, Gomez, Tribuzzi (Kargbo). All. Lerda Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni, Tonucci, Caldore, Magnanelli, Gerbo (Colucci), Bentivegna (Ricci), Altobelli, Pandolfi, Scaccabarozzi (Berardotto), Maselli (Zigoni). All. Colucci Arbitro: Simone Galipo’ di Firenze Ass. Fededico Pragliola di Terni Quarto giudice: Valerio Vogliacco di Bari Ammoniti: Petriccione, Altobelli, Maselli, Chirico’ Angoli: 9 a 2 per il Crotone Recupero: 2 e 5 minuti Spettatori: 4.509, incasso euro 20.700,00 Note: 1 minuto di raccoglimento per la scomparsa del tifoso rossoblu’ Francesco Buscema Mister Colucci, tecnico della Juve ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 ottobre 2022)1 Juve Stabia 0 Marcatore: 71°(4-3-3): Branduani, Calapai, Cuomo, Bove (Golemic), Giron (Crialesi), Awua (Carraro), Petriccione, Vitale (Giannotti), Chirico’,, Tribuzzi (Kargbo). All. Lerda Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni, Tonucci, Caldore, Magnanelli, Gerbo (Colucci), Bentivegna (Ricci), Altobelli, Pandolfi, Scaccabarozzi (Berardotto), Maselli (Zigoni). All. Colucci Arbitro: Simone Galipo’ di Firenze Ass. Fededico Pragliola di Terni Quarto giudice: Valerio Vogliacco di Bari Ammoniti: Petriccione, Altobelli, Maselli, Chirico’ Angoli: 9 a 2 per ilRecupero: 2 e 5 minuti Spettatori: 4.509, incasso euro 20.700,00 Note: 1 minuto di raccoglimento per la scomparsa del tifoso rossoblu’ Francesco Buscema Mister Colucci, tecnicoJuve ...

