Ritiro Marco Bellavia: l'ex moglie sbotta. Uscita forzata dal GF Vip? (Di sabato 1 ottobre 2022) Per l'ennesimo anno Grande Fratello Vip è protagonista di una brutta pagina della tv italiana. Negli ultimi giorni le telecamere della Casa più spiata d'Italia hanno ripreso il disagio di Marco Bellavia, che si è ritirato dal reality. L'uomo ha avuto difficoltà a rialzarsi ed è stato insultato dai suoi compagni d'avventura piuttosto che ricevere un supporto. Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia, ha rotto il silenzio sui social scagliandosi contro i concorrenti della settima edizione del GF Vip: "Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c'è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l'ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 ottobre 2022) Per l'ennesimo anno Grande Fratelloè protagonista di una brutta pagina della tv italiana. Negli ultimi giorni le telecamere della Casa più spiata d'Italia hanno ripreso il disagio di, che si è ritirato dal reality. L'uomo ha avuto difficoltà a rialzarsi ed è stato insultato dai suoi compagni d'avventura piuttosto che ricevere un supporto. Elena Travaglia, exdi, ha rotto il silenzio sui social scagliandosi contro i concorrenti della settima edizione del GF: "Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c'è mio figlio, un ragazzino di 15 anni.è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l'ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di ...

AryaSeven7 : RT @GiuseppeporroIt: la dimostrazione che anche dopo un ritiro chi non capisce nulla, non capirà nulla. in più anche avere la consapevolezz… - LoreSebastiani : Ci racconteranno che la situazione era insostenibile e faranno una clip in cui si mostreranno le difficoltà mentali… - 90_puste : RT @GiuseppeporroIt: la dimostrazione che anche dopo un ritiro chi non capisce nulla, non capirà nulla. in più anche avere la consapevolezz… - GiuseppeporroIt : la dimostrazione che anche dopo un ritiro chi non capisce nulla, non capirà nulla. in più anche avere la consapevol… - zazoomblog : L’ex moglie di Marco Bellavia dice la sua sul ritiro - #moglie #Marco #Bellavia #ritiro -