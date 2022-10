Nord Stream | media Gb | Bombe piazzate con i robot per la manutenzione - Usati 500 chili di tritolo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo le stime di Gazprom sono stati 'dispersi 800 milioni di metri cubi di gas', la quantità di metano che la Danimarca usa in tre ...

Agenzia_Ansa : Nord Stream, la Russia 'ha materiale che indica il coinvolgimento dell'Occidente' nel sabotaggio degli oleodotti. L… - Agenzia_Ansa : Grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia. Dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. 'Mai visto niente di simile' #ANSA - Agenzia_Ansa : Dovrebbe arrivare in giornata sull'Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas… - faduda : RT @Czap99: 'da 40 a 80 mila tonnellate' di metano liberate nell'atmosfera dal sabotaggio ai gasdotti Nord Stream. Influiranno sul clima de… - ItaliaJoseph : RT @CPF02294951: Sembra che le Tv americane stiano dicendo che le esplosioni dei Nord Stream non possono essere che un sabotaggio degli Sta… -

Secondo le stime di Gazprom sono stati 'dispersi 800 milioni di metri cubi di gas', la quantità di metano che la Danimarca usa in tre ...di Francesco Battistini Dalle falle delgià uscite 80 mila tonnellate di metano. La Norvegia: +20% nell'aria Enormi bolle che salgono dal mare, un chilometro di diametro. Che fanno levare un gas incolore, inodore, invisibile. ...Fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca Spiegel ritengono che gli oleodotti Nord Stream 1 e 2 siano stati colpiti in quattro punti da esplosioni con 500 chili di tritolo, l'equivalente ...La nube di gas arriva in Italia. È quello che il fisico e climatologo del Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha detto a La .... Riguardo alla nube di gas provocata dai danni ai gasdotti Nord ...