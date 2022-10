Morto il rapper Walkie: in un video l’annuncio del suicidio per non andare in guerra (Di sabato 1 ottobre 2022) Il giovane musicista ha postato un video in cui annunciava la sua decisione: «Non sono pronto ad uccidere per nessun ideale». Era convinto che prima o poi sarebbe stato chiamato alle armi in Russia Leggi su corriere (Di sabato 1 ottobre 2022) Il giovane musicista ha postato unin cui annunciava la sua decisione: «Non sono pronto ad uccidere per nessun ideale». Era convinto che prima o poi sarebbe stato chiamato alle armi in Russia

