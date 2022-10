Liverpool Brighton 3-3, De Zerbi stoppa Klopp ad Anfield (Di sabato 1 ottobre 2022) Liverpool Brighton 3-3, la squadra di Roberto De Zerbi sfiora il colpaccio e blocca i Reds in quel di Anfield Il Brighton di De Zerbi spaventa il Liverpool, anche se i Reds con una reazione di orgoglio riescono a strappare almeno un 3-3. Scatenato Trossard, autore di una tripletta, alla quale hanno risposto Firmino con due gol e la sfortunata autorete di Webster. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022)3-3, la squadra di Roberto Desfiora il colpaccio e blocca i Reds in quel diIldi Despaventa il, anche se i Reds con una reazione di orgoglio riescono a strappare almeno un 3-3. Scatenato Trossard, autore di una tripletta, alla quale hanno risposto Firmino con due gol e la sfortunata autorete di Webster. L'articolo proviene da Calcio News 24.

