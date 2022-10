Litiga con dipendenti e danneggia ufficio postale: denunciato 40enne (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone a Francolise (Ce), hanno denunciato per attentato a impianti di pubblica utilità e interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, un quarantenne del luogo. I militari dell’Arma, intervenuti seguito della segnalazione del direttore del locale ufficio postale hanno accertato che il denunciato, dopo aver avuto un’accesa discussione con i dipendenti dell’ufficio, era uscito ed aveva danneggiato volontariamente un quadro di collegamento dell’Enel, causando l’interruzione dell’energia elettrica al servizio pubblico Poste Italiane. Solo ore dopo, grazie all’intervento di una squadra della società erogatrice della fornitura dell’energia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone a Francolise (Ce), hannoper attentato a impianti di pubblica utilità e interruzione di uno servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, un quarantenne del luogo. I militari dell’Arma, intervenuti seguito della segnalazione del direttore del localehanno accertato che il, dopo aver avuto un’accesa discussione con idell’, era uscito ed avevato volontariamente un quadro di collegamento dell’Enel, causando l’interruzione dell’energia elettrica al servizio pubblico Poste Italiane. Solo ore dopo, grazie all’intervento di una squadra della società erogatrice della fornitura dell’energia ...

