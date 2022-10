L’alchimia delicata dietro i risultati delle urne Scrive Sisci 

Leggi su formiche

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ci sono sempre vari modi di vedere ielettorali. Dopo questo voto, condizionato pesantemente da come gli schieramenti hanno diversamente usato la legge, le cose sono ancora più complicate. Inoltre alleanze o mancanze di alleanza confondono ulteriormente le acque. Quindi prima i numeri, poi la politica dei numeri e infine le prospettive. I NUMERI In base ai datipassate elezioni ci sono solo due partiti che hanno aumentato i voti, Fratelli d’Italia e Azione. Tutti gli altri hanno perso suffragi, in misura diversa. Qui comincia già il primo paradosso, il “successo” del Movimento 5 Stelle. Se confrontato con il risultatoscorse elezioni il partito ha più che dimezzato i consensi. Ma se si fa un paragone con i sondaggi d’opinione, che a un certo punto lo davano quasi per sparito, ha compiuto una rimonta straordinaria. ...