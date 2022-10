Inter-Roma in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 1 ottobre 2022) I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i giallorossi di Mourinho nel big match dell’8ª giornata di Serie A: dove vedere Inter-Roma Il big match fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho infiamma il sabato dell’8ª giornata della Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono settimi in classifica con 12 punti, distanti 5 lunghezze dalla vetta, mentre i giallorossi si trovano appena davanti a loro, in 6ª posizione, a quota 13. Inter-Roma: il big match si giocherà sabato 1 ottobre 2022 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere la gara sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia. La partita Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i giallorossi di Mourinho nel big match dell’8ª giornata di Serie A:vedereIl big match fra l’di Simone Inzaghi e ladi José Mourinho infiamma il sabato dell’8ª giornata della Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono settimi in classifica con 12 punti, distanti 5 lunghezze dalla vetta, mentre i giallorossi si trovano appena davanti a loro, in 6ª posizione, a quota 13.: il big match si giocherà sabato 1 ottobre 2022 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere la gara sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia. La partitasarà trasmessa in esclusiva in diretta ...

OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - napolimagazine : SERIE A - Inter-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala unica punta, out Abraham - Morretz97 : RT @chiccochiesa: Per Inter-Roma posso essere dybalista al 100% daje Paulo?? -