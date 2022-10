Il reddito di cittadinanza mette a rischio pure il vino: «Fa preferire il divano alla vendemmia» (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche il vino rischia di essere danneggiato dal reddito di cittadinanza: mancano lavoratori per la vendemmia. A lanciare l’allarme sono i vertici di due cantine di grande rilievo, come la sarda Argiolas e la siciliana Donnafugata. «I ragazzi non hanno voglia di imparare il mestiere perché a parità di stipendio preferiscono stare a casa per non perdere il reddito di cittadinanza», ha spiegato Valentina Argiolas, chiarendo che «la vendemmia è molto difficile quest’anno in Sardegna», perché «mancano trattoristi, potatori, innestatori, in sostanza tecnici che lavorano con le mani». La testimonianza di Valentina Argiolas Argiolas, che guida una delle cantine sarde più note e prestigiose, ha sottolineato in un’intervista all’Adnkronos che quelle che servono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche ilrischia di essere danneggiato daldi: mancano lavoratori per la. A lanciare l’rme sono i vertici di due cantine di grande rilievo, come la sarda Argiolas e la siciliana Donnafugata. «I ragazzi non hanno voglia di imparare il mestiere perché a parità di stipendio preferiscono stare a casa per non perdere ildi», ha spiegato Valentina Argiolas, chiarendo che «laè molto difficile quest’anno in Sardegna», perché «mancano trattoristi, potatori, innestatori, in sostanza tecnici che lavorano con le mani». La testimonianza di Valentina Argiolas Argiolas, che guida una delle cantine sarde più note e prestigiose, ha sottolineato in un’intervista all’Adnkronos che quelle che servono ...

_Nico_Piro_ : #30settembre tra le cose su cui riflettere di questa campagna elettorale: la criminalizzazione dei meridionali, pop… - ItaliaViva : “Il M5S in campagna elettorale diceva - votateci perchè gli altri vogliono togliere il reddito di cittadinanza. - Q… - ItaliaViva : 'Per contrastare la povertà, sono necessarie misure specifiche, con interventi di assistenti sociali e con politic… - filotesa : RT @salvinimi: Ultim'ora Santanchè; 'Useremo i soldi del reddito di cittadinanza per ricoprire le perdite dei balneari per colpa della pand… - Paolo160376 : RT @DavideR46325615: Ricordiamolo a chi attacca ogni momento il Reddito Di Cittadinanza. -