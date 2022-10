Griglia di partenza MotoGP | GP Thailandia 2022 | Bezzecchi in pole! Bagnaia 3° davanti a Quartararo | circondato dalle Ducati

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Buriram. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladidella gara di domani. Marzoha conquistato la pole position del GP di. L’alfere delladel Team VR46 ha stupido tutti e scatteràa Jorge Martin. Francescosi rialza dopo la caduta di Motegi, il piemontese partirà dalla terza posizione appenaa Fabio: la lotta per il titolo iridato prosegue, il francese ha diciotto punti di vantaggio. Tre...