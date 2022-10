Fuoco amico di Bossi su Salvini, nasce il Comitato Nord: “Dobbiamo rilanciare l’autonomia” (Di sabato 1 ottobre 2022) Umberto Bossi lancia la sfida per il Nord, per una nuova Lega che punta “a rilanciare il progetto autonomista”. Secondo quanto fa sapere il Senatùr all’AdnKronos nasce in data primo ottobre il “Comitato Nord”. Si tratta, viene spiegato di una iniziativa interna alla ‘Lega per Salvini premier’, voluta dal presidente della Lega Nord, risultato eletto alla Camera alle ultime politiche, dopo la correzione dei conteggi del Viminale. “E‘ un passaggio vitale – ha spiegato Bossi – finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del Nord, visto il risultato elettorale del 25 settembre per rilanciare la spinta autonomista”. Bossi striglia Salvini: ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Umbertolancia la sfida per il, per una nuova Lega che punta “ail progetto autonomista”. Secondo quanto fa sapere il Senatùr all’AdnKronosin data primo ottobre il “”. Si tratta, viene spiegato di una iniziativa interna alla ‘Lega perpremier’, voluta dal presidente della Lega, risultato eletto alla Camera alle ultime politiche, dopo la correzione dei conteggi del Viminale. “E‘ un passaggio vitale – ha spiegato– finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del, visto il risultato elettorale del 25 settembre perla spinta autonomista”.striglia: ...

