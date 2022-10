F1 TV8, GP Singapore 2022: orario in chiaro gara, programma esatto, streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) Domani, domenica 2 ottobre, andrà in scena il GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista cittadina di Marina Bay assisteremo a una gara in cui potrà accadere di tutto sia per le caratteristiche del tracciato che per le condizioni meteorologiche. Il layout è decisamente impegnativo, con le sue 23 curve, e i piloti dovranno essere molto lucidi e ben preparati dal punto di vista fisico a gestire anche l’effetto bumping, presente in maniera ricorrente sul circuito asiatico. E poi, come detto, il meteo. Le previsioni non escludono la pioggia e questo potrebbe rendere ancor più difficile la gestione. Ci si presenta ai nastri di partenza di questo GP con ‘olandese Max Verstappen in testa al campionato. Il pilota della Red Bull guida le fila con 335 punti, 116 in più del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), il più ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Domani, domenica 2 ottobre, andrà in scena il GP di, 17° round del Mondialedi F1. Sulla pista cittadina di Marina Bay assisteremo a unain cui potrà accadere di tutto sia per le caratteristiche del tracciato che per le condizioni meteorologiche. Il layout è decisamente impegnativo, con le sue 23 curve, e i piloti dovranno essere molto lucidi e ben preparati dal punto di vista fisico a gestire anche l’effetto bumping, presente in maniera ricorrente sul circuito asiatico. E poi, come detto, il meteo. Le previsioni non escludono la pioggia e questo potrebbe rendere ancor più difficile la gestione. Ci si presenta ai nastri di partenza di questo GP con ‘olandese Max Verstappen in testa al campionato. Il pilota della Red Bull guida le fila con 335 punti, 116 in più del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), il più ...

