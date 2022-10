F1, Pierre Gasly: “Oggi è stato molto divertente. Sicuramente la pioggia mi ha aiutato” (Di sabato 1 ottobre 2022) Pierre Gasly ha commentato la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Singapore, 17° atto del Mondiale F1 2022. Il portacolori di AlphaTauri scatterà dalla settima casella dello schieramento alle spalle della McLaren del britannico Lando Norris e dell’Alpine dello spagnolo Fernando Alonso. Il vincitore del GP di Monza 2022 ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Oggi è stato molto divertente. Guidare in queste condizioni è stato davvero difficile, si scivolava ovunque. In ogni caso devo dire che sono parecchio soddisfatto della settima piazza”. Il compagno di box del giapponese Yuki Tsunoda ha continuato dicendo: “Non pensavo di riuscire a cogliere un risultato del genere. Sicuramente la ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)ha commentato la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Singapore, 17° atto del Mondiale F1 2022. Il portacolori di AlphaTauri scatterà dalla settima casella dello schieramento alle spalle della McLaren del britannico Lando Norris e dell’Alpine dello spagnolo Fernando Alonso. Il vincitore del GP di Monza 2022 ha riportato ai microfoni della propria formazione: “. Guidare in queste condizioni èdavvero difficile, si scivolava ovunque. In ogni caso devo dire che sono parecchio soddisfatto della settima piazza”. Il compagno di box del giapponese Yuki Tsunoda ha continuato dicendo: “Non pensavo di riuscire a cogliere un risultato del genere.la ...

