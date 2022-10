"Draghi? Il suo ritiro non èmai definitivo". La pazzesca frase rubata a Kissinger (Di sabato 1 ottobre 2022) L'addio di Mario Draghi non è mai definitivo. Parola di Henry Kissinger, uno che di segreti di Stato se ne intende forse più di ogni altro politico sulla faccia della terra. Il pezzo di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, oltre che grondare nostalgia per il premier uscente e livore per chi dovrà prendere il suo posto (Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi) e per chi ha contribuito a farlo cadere (Giuseppe Conte) regala anche una chicca significativa e illuminante. Il colpo di scena, come in ogni thriller di Palazzo che si rispetti impone, arriva nel finale. Si ricorda la paradossale parabola dell'ex governatore della Bce: silurato in Patria e celebrato all'estero. Pochi giorni prima del voto, Draghi vola a New York per ricevere il premio come "statista dell'anno 2022". E lì, scrive il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) L'addio di Marionon è mai. Parola di Henry, uno che di segreti di Stato se ne intende forse più di ogni altro politico sulla faccia della terra. Il pezzo di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, oltre che grondare nostalgia per il premier uscente e livore per chi dovrà prendere il suo posto (Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi) e per chi ha contribuito a farlo cadere (Giuseppe Conte) regala anche una chicca significativa e illuminante. Il colpo di scena, come in ogni thriller di Palazzo che si rispetti impone, arriva nel finale. Si ricorda la paradossale parabola dell'ex governatore della Bce: silurato in Patria e celebrato all'estero. Pochi giorni prima del voto,vola a New York per ricevere il premio come "statista dell'anno 2022". E lì, scrive il ...

CarloCalenda : Ottima notizia. Almeno questi 21 mld sono al sicuro. Ringraziamo #Draghi e il suo governo. Per gli altri 130 vedrem… - BelpietroTweet : Non spaventi l’Europa, molli Orbán, rinunci al blocco navale: la stampa tampina la papabile premier affinché imiti… - LaVeritaWeb : Draghi non vuole prendere misure straordinarie (sul modello Londra) contro i rincari, ma per l’insediamento del suo… - Tagliafe : RT @PoliticaPerJedi: Sarebbe interessante capire cosa passa per la testa di un popolo che per due terzi dichiara di gradire Mario Draghi co… - sciantokescia : @PaolaSimonin @AdrianaSpappa Floris oppure qualcuno del suo livello, dovrebbe specificare un solo atto a favore deg… -