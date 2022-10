Dormire bene è fondamentale per la nostra salute | Così ti puoi assicurare un riposo ottimale (Di sabato 1 ottobre 2022) Dormire è davvero necessario per poter vivere bene e quindi bisogna farlo al meglio: ecco gli accorgimenti da mettere in atto Dormire è un’attività che spesso consideriamo spontanea, eppure non sempre riesce bene. Se non dormiamo bene durante la notte, non stiamo bene durante il giorno. I consigli per Dormire bene (fonte canva)Se soffriamo di insonnia, o per qualche ragione ci svegliamo continuamente, questo porterà delle conseguenze sul resto della giornata. Se abbiamo poche ore di sonno, tendiamo a sbadigliare durante tutta la giornata, avere poca energia ma soprattutto concentrazione per affrontare gli impegni, il lavoro o lo studio. Una persona nell’età adulta dovrebbe riposare per almeno 7 ore a notte. Solo durante la notte ... Leggi su topicnews (Di sabato 1 ottobre 2022)è davvero necessario per poter viveree quindi bisogna farlo al meglio: ecco gli accorgimenti da mettere in attoè un’attività che spesso consideriamo spontanea, eppure non sempre riesce. Se non dormiamodurante la notte, non stiamodurante il giorno. I consigli per(fonte canva)Se soffriamo di insonnia, o per qualche ragione ci svegliamo continuamente, questo porterà delle conseguenze sul resto della giornata. Se abbiamo poche ore di sonno, tendiamo a sbadigliare durante tutta la giornata, avere poca energia ma soprattutto concentrazione per affrontare gli impegni, il lavoro o lo studio. Una persona nell’età adulta dovrebbe riposare per almeno 7 ore a notte. Solo durante la notte ...

