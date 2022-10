DIRETTA MotoGP | GP Buriram 2022 LIVE | FP4 e qualifiche | aggiornamenti e griglia di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrevisioni meteo– Presentazione– Come seguire lein tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta sessione di prove libere e soprattutto delleper il Gran Premio della Thailandia, valido come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale. La corsa al titolo è ormai alle battute conclusive ed ogni dettaglio può fare una grande differenza, di conseguenza c’è grande attesa in vista delle prove ufficiali odierne. Il meteo incerto rende il sabato diancor più delicato per chi si sta giocando il campionato, infatti come abbiamo visto domenica ...