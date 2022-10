Compleanno al Circo Massimo per Renato Zero: concerto interrotto dalla pioggia (Di sabato 1 ottobre 2022) Renato Zero ha deciso di festeggiare il suo Compleanno insieme al suo pubblico. La calorosa platea del Circo Massimo, ieri sera. Ha simbolicamente spento le sue 72 candeline insieme alla numerosa folla assiepata al Circo Massimo che gli ha intonato la canzone “Tanti auguri a te…”. Non solo uno spettacolo musicale ma anche uno scambio di battute tra il cantante e il pubblico che hanno scherzato insieme almeno fino a quando… è iniziato a piovere. La pioggia interrompe il concerto “Pare che il cielo che ho sponsorizzato dal 1973 in poi mi ha voluto fare un regalo quella che cade non è pioggia è champagne” ha detto sorridendo Renato Zero al suo pubblico rimasto nonostante l’abbonante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022)ha deciso di festeggiare il suoinsieme al suo pubblico. La calorosa platea del, ieri sera. Ha simbolicamente spento le sue 72 candeline insieme alla numerosa folla assiepata alche gli ha intonato la canzone “Tanti auguri a te…”. Non solo uno spettacolo musicale ma anche uno scambio di battute tra il cantante e il pubblico che hanno scherzato insieme almeno fino a quando… è iniziato a piovere. Lainterrompe il“Pare che il cielo che ho sponsorizzato dal 1973 in poi mi ha voluto fare un regalo quella che cade non èè champagne” ha detto sorridendoal suo pubblico rimasto nonostante l’abbonante ...

