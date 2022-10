Cassano e la polemica con Ciro Ferrara sul Napoli di Maradona: 'Eravate degli scappati di casa'... (Di sabato 1 ottobre 2022) Ciro Ferrara e Beppe Bruscolotti hanno risposto ad Antonio Cassano, che durante una puntata del podcast "Muschio selvaggio" di Fedez, ha definito "scappati di casa" i compagni di Diego Armando ... Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022)e Beppe Bruscolotti hanno risposto ad Antonio, che durante una puntata del podcast "Muschio selvaggio" di Fedez, ha definito "di" i compagni di Diego Armando ...

bonko89 : @erclab_tweet Stankevicius gli ha risposto solo per far sfociare la polemica nel razzismo verso la Lituania e far bannare cassano da Twitch - globalistIT : - napolipiucom : Cassano: 'Maradona vinse il primo scudetto con gente scarsa: si attaccassero al ca**o' #CalcioNapoli #Cassano… - nicgighi : E comunque non capisco le polemica di #Ferrara nei confronti di un #Cassano che ha perfettamente ragione. Si sarà s… - lacittanews : Non si ferma la bufera su Antonio Cassano, che ha scatenato una vera e propria polemica con le sue parole sullo scu… -