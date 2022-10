Carolina Cavalli: “Scrivere è un modo per entrare in contatto con me stessa e con gli altri” (Di sabato 1 ottobre 2022) Si chiama Carolina Cavalli, ha un volto e un sorriso bellissimi, un’altezza da pallavolista e 17mila follower su Instagram. Eppure, è come se facesse di tutto per passare inosservata. Il sorriso lo mostra sempre, come a scusarsi. Di che, poi. Le gambe lunghissime le fa passare come se fosse in un balletto tutto suo, silenzioso, in mezzo ai tanti ragazzi e ragazze del Premio Solinas. La manifestazione che, nell’isola della Maddalena, in Sardegna, raccoglie giovani scrittori di film e serie televisive, in una specie di furibondo ruminare di idee, da cui nasceranno il cinema e la tv di domani. Carolina aveva vinto una precedente edizione del premio. E adesso, dalla storia che aveva scritto, ha diretto un film, “Amanda” e per essere un lavoro d’esordio ha già percorso un cammino sontuoso: è stato presentato alla 79esima Mostra del cinema ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Si chiama, ha un volto e un sorriso bellissimi, un’altezza da pallavolista e 17mila follower su Instagram. Eppure, è come se facesse di tutto per passare inosservata. Il sorriso lo mostra sempre, come a scusarsi. Di che, poi. Le gambe lunghissime le fa passare come se fosse in un balletto tutto suo, silenzioso, in mezzo ai tanti ragazzi e ragazze del Premio Solinas. La manifestazione che, nell’isola della Maddalena, in Sardegna, raccoglie giovani scrittori di film e serie televisive, in una specie di furibondo ruminare di idee, da cui nasceranno il cinema e la tv di domani.aveva vinto una precedente edizione del premio. E adesso, dalla storia che aveva scritto, ha diretto un film, “Amanda” e per essere un lavoro d’esordio ha già percorso un cammino sontuoso: è stato presentato alla 79esima Mostra del cinema ...

