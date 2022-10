Anthony Delon chiarisce: “Mio padre vuole ricorrere all’eutanasia per non soffrire ma non vuole che sia ora” (Di sabato 1 ottobre 2022) Anthony Delon, figlio della leggenda del cinema Alain Delon, è ospite di Verissimo, il salotto pomeridiano del sabato e della domenica di Canale 5. Con Silvia Toffanin ha deciso di smentire le notizie pubblicate sulla stampa internazionale. Motivo della precisazione è la presunta volontà del padre di porre fine alla propria vita, in seguito all’ictus avuto nel 2019 e alla lieve emorragia celebrale presentatasi poco dopo. Nella puntata in onda sabato primo ottobre, Delon fa chiarezza: “Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire”. La partecipazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022), figlio della leggenda del cinema Alain, è ospite di Verissimo, il salotto pomeridiano del sabato e della domenica di Canale 5. Con Silvia Toffanin ha deciso di smentire le notizie pubblicate sulla stampa internazionale. Motivo della precisazione è la presunta volontà deldi porre fine alla propria vita, in seguito all’ictus avuto nel 2019 e alla lieve emorragia celebrale presentatasi poco dopo. Nella puntata in onda sabato primo ottobre,fa chiarezza: “Mionon mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorràalla possibilità dell’eutanasia, per non”. La partecipazione ...

